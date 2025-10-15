Ξεπέρασαν τα €200 εκατ. τα 100 μεγάλα deals ακινήτων Ιουλίου και Αυγούστου 2025

Η Ask Wire, εταιρεία που βασίζεται στην τεχνολογία για να παρακολουθεί συναλλαγές, ζητούμενες τιμές και την κατασκευαστική δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων, επεξεργάστηκε και δημοσιεύει τα στοιχεία για τις ακριβότερες πράξεις πώλησης ακινήτων που ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025 και τη συνολική αξία των 10 ακριβότερων πωλήσεων ανά επαρχία.

Οι 100 ακριβότερες πωλήσεις ακινήτων που ολοκληρώθηκαν το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2025 ανήλθαν στα €201,4 εκατ. και κράτησαν «ζεστή» την αγορά, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ιούλιος

Τον Ιούλιο οι 10 ακριβότερες πωλήσεις ακινήτων Παγκύπρια ήταν συνολικής αξίας €31,95 εκατ. και η ακριβότερη πώληση αφορούσε κτίριο στην περιοχή της Καθολικής στη Λεμεσό με τιμή €9 εκατ.

Στον κατάλογο των 10 ακριβότερων ακινήτων η επαρχία Λεμεσού μετρά τέσσερεις συναλλαγές, από δύο έκαστη οι επαρχίες Λευκωσίας και Ελεύθερης Αμμοχώστου και από μία συναλλαγή οι επαρχίες Λάρνακας και Πάφου.

Οι 10 ακριβότερες πωλήσεις ακινήτων τον Ιούλιο του 2025

Οι 50 μεγαλύτερες πράξεις, 10 ανά επαρχία, τον Ιούλιο 2025 ήταν συνολικής αξίας €72,8 εκατ.

Η επαρχία Λεμεσού, κλείδωσε την πρώτη τριάδα των ακριβότερων πωλήσεων και αναρριχήθηκε στην κορυφή των πωλήσεων ακινήτων υψηλής αξίας τον Ιούλιο καθώς η δεκάδα των συναλλαγών της συγκέντρωσε το 34,4% της συνολικής αξίας των 50 ακριβότερων πωλήσεων. Η κορυφαία δεκάδα των πωλήσεων της επαρχίας Λευκωσίας αντιστοιχούσε στο 23,1% των 50 ακριβότερων πωλήσεων του Ιουλίου, της επαρχίας Πάφου στο 16,2%, της Ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου στο 15,6% και της επαρχίας Λάρνακας στο 10,6%.

Σε απόλυτους αριθμούς η αξία των 10 ακριβότερων πωλήσεων της επαρχίας Λεμεσού έφθασε τα €25 εκατ. έναντι €16,8 εκατ. της επαρχίας Λευκωσίας, €11,8 εκατ. της επαρχίας Πάφου και €11,4 εκατ. της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Η αξία των 10 ακριβότερων πωλήσεων της επαρχίας Λάρνακας περιορίστηκε στα €7,75 εκατ.

Αύγουστος

Οι 10 ακριβότερες πωλήσεις ακινήτων Παγκύπρια ήταν συνολικής αξίας €83,5 εκατ. και η ακριβότερη πώληση αφορούσε γραφεία στην περιοχή Τσιφλικούδια στη Λεμεσό με τιμή €58 εκατ.

Στον κατάλογο των 10 ακριβότερων ακινήτων η επαρχία Λεμεσού μετρά πέντε συναλλαγές, η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου τρείς και από μία συναλλαγή έκαστη οι επαρχίες Λάρνακας και Πάφου.

Οι 10 ακριβότερες πωλήσεις ακινήτων τον Αύγουστο του 2025

Οι 50 μεγαλύτερες πράξεις, 10 ανά επαρχία, τον Αύγουστο ήταν συνολικής αξίας €128,6 εκατ.

Η ακριβότερη πώληση του μήνα και μια από τις ακριβότερες του 2025 οδήγησε την επαρχία Λεμεσού στην κορυφή των πωλήσεων ακινήτων υψηλής αξίας τον Αύγουστο με την δεκάδα των συναλλαγών να συγκεντρώνει το 61% της συνολικής αξίας των 50 ακριβότερων πωλήσεων. Η έκπληξη του μήνα ήρθε ωστόσο από την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, καθώς η δεκάδα των κορυφαίων πωλήσεών ανήλθε στα €17,3 εκατ. και αντιστοιχούσε στο 13,5% των 50 ακριβότερων του Αυγούστου. Ακολούθησαν οι επαρχίες Λάρνακας με ποσοστό 12,5%, Πάφου με 8,2%, και Λευκωσίας με μόλις 4,8%. Η αξία των 10 ακριβότερων πωλήσεων της επαρχίας Λάρνακας έφθασε τα €16 εκατ. έναντι €10,6 εκατ. της επαρχίας Πάφου και €6,2 εκατ. της επαρχίας Λευκωσίας.

Ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire, σχολιάζοντας τα πιο πάνω δεδομένα δήλωσε ότι: «Ο Ιούλιος έχει μια ιδιαιτερότητα, η οποία πολύ σπάνια εμφανίζεται στις αναλύσεις μας, που αφορούν στις πωλήσεις ακινήτων υψηλής αξίας. Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι στην κορυφαία δεκάδα των πωλήσεων εκπροσωπούνται όλες ανεξαιρέτως οι επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Από μόνο του αυτό το εύρημα ενδεχομένως να λέει πολλά για την διάχυση της ζήτησης ακινήτων υψηλής αξίας σε όλες τις επαρχίες κάτι το οποίο παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Ένα άλλο σημαντικό εύρημα έχει να κάνει με την ψηλή απόδοση της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, η οποία ξεπέρασε σε αξίες την επαρχία Λάρνακας και προσέγγισε οριακά την επαρχία Πάφου. Αυτό βεβαίως οφείλεται και στην σημαντική υποχώρηση, που κατέγραψαν τον Ιούλιο τόσο η Λάρνακα, όσο και η Πάφος. Στην επαρχία Λάρνακας οι πωλήσεις σε αξίες άνω του €1 εκατ. ήταν μόλις τρείς με τις υπόλοιπες επτά να κινούνται σε αξίες κάτω των €510.000. Αντίθετα στην επαρχία Αμμοχώστου είχαμε τέσσερεις πωλήσεις άνω του €1 εκατ. και μόνο μία πώληση κάτω των €500.000.

Τον Αύγουστο η Λεμεσός επιβεβαίωσε πανηγυρικά τη φήμη της ισχυρότερης επαρχίας της Κύπρου στην αγορά ακινήτων υψηλής αξίας με την συναλλαγή των €58 εκατ. να υπογράφει την κυριαρχία της και ταυτόχρονα την επίδρασή της στην αγορά ακινήτων της χώρας. Απ’ εκεί και πέρα φαίνεται ότι η επαρχία Αμμοχώστου προσέλκυσε το καλοκαίρι εκτός από τουρίστες και αγοραστές/επενδυτές στον τομέα των ακινήτων υψηλής αξίας καθώς η δυναμική που είχε διαφανεί τον Ιούλιο ενισχύθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο. Αντίθετα, η επαρχία Λευκωσίας άδειασε τον Αύγουστο και από ενδιαφερόμενους αγοραστές/επενδυτές. Ένα άλλο σημαντικό εύρημα, το οποίο έχει τη δική του αξία σε μια περίοδο που το κεφάλαιο στέγαση απασχολεί έντονα το δημόσιο διάλογο έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην κορυφαία δεκάδα των πωλήσεων υπάρχουν τρία οικόπεδα, τα οποία είναι σε κεντρικά σημεία της Λάρνακας (Σκάλα) και της Λεμεσού (Καθολική). Αν και δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα αξιοποιηθούν για την ανέγερση οικιστικών μονάδων στο μέλλον εντούτοις το επισημαίνουμε καθώς αρκετές φορές στο παρελθόν έχουμε θίξει το πρόβλημα με την αδρανή γη στα αστικά κέντρα».