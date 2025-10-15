Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ετήσια αύξηση βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο σε ΕΕ και Κύπρο

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,1% τόσο στην Ευρωζώνη, την ΕΕ και την Κύπρο (+2.4%) τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Σε μηνιαία βάση Ευρωζώνη και ΕΕ παρουσίασαν πτώση ενώ η Κύπρος παρουσίασε μια σχετικά σταθερή εικόνα σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη και την ΕΕ παρουσίασε πτώση τον Αυγουστο του 2025 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Συγκεκριμένα, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 1,2% στην Ευρωζώνη και κατά 1,0% στην ΕΕ.

Όσον αφορά την μηνιαία συντήρηση σε επίπεδο Ευρωζώνης, η παραγωγή μειώθηκε σε όλους τους κύριους βιομηχανικούς κλάδους, με εξαίρεση τα μη ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά, όπου σημειώθηκε αύξηση 0,1%. Στο επίπεδο των 27, η παραγωγή παρέμεινε σταθερή για τα ενδιάμεσα αγαθά, αλλά μειώθηκε σε όλους τους άλλους κλάδους.

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία (-5,2%), την Ελλάδα (-4,5%) και την Αυστρία (-3,1%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (+9,8%), το Λουξεμβούργο (+4,8%) και τη Σουηδία (+3,6%). Όσον αφορά την Κύπρο, η μηνιαία παραγωγή παρέμεινε αμετάβλητη.

Σε ετήσια βάση, η παραγωγή μειώθηκε για τα ενδιάμεσα αγαθά, την ενέργεια, τα κεφαλαιουχικά αγαθά και τα ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά, αλλά αυξήθηκε για τα μη ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά (+8,2%). Στην ΕΕ, η παραγωγή μειώθηκε για τα ενδιάμεσα αγαθά, την ενέργεια και τα ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά, αλλά αυξήθηκε για τα κεφαλαιουχικά αγαθά (+0,5%) και τα μη ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά (+6,5%).

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (+28,6%), το Λουξεμβούργο (+9,5%) και τη Σουηδία (+8,3%), ενώ οι μεγαλύτερες πτώσεις παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία (-8,6%), τη Σλοβακία (-6,3%) και τη Δανία (-5,0%). Η βιομηχανική παραγωγή της Κύπρου αυξήθηκε κατά 2,4%, ένα από τα λίγα κράτη μέλη που κατέγραψαν θετική ετήσια μεταβολή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

