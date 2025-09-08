Χρηματοοικονομική παιδεία με ένα παιδικό παραμύθι

*Ανδρέα Μιλιδώνη

Με τη νέα σχολικά χρονιά 2025-2026, η #Χρηματοοικονομική_Παιδεία θα ξεκινά πλέον από την Στ’ Δημοτικού, μέσα από ένα υπέροχο παραμύθι!

Μέσω του μαθήματος της Αγωγής Υγείας, το παραμύθι «70 Τοκό και Μια Τρύπα στο Παπούτσι» με τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, αναμένεται να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για τις δασκάλες και τους δασκάλους της Στ’ Δημοτικού.

Το παραμύθι θα εισαγάγει τα παιδιά σε βασικές έννοιες της προσωπικής χρηματοοικονομικής, όπως τα έσοδα, τα έξοδα, ο προϋπολογισμός, η αποταμίευση για το μέλλον, η αποταμίευση για έκτακτες ανάγκες (το λεγόμενο «μαξιλαράκι ασφαλείας»), ο δανεισμός και η αποπληρωμή των δανείων. Παράλληλα, τα παιδιά θα μάθουν τη διαφορά μεταξύ ανάγκης και επιθυμίας, θα ενημερωθούν για την ύπαρξη κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και θα ευαισθητοποιηθούν για τη μάστιγα των διαδικτυακών απατών.

Μην ξεχνάτε: το χρήμα είναι απλά ένα εργαλείο! Η ανάπτυξη από νεαρή ηλικία δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη συνετή διαχείριση του χρήματος, την αποταμιευτική κουλτούρα και την κουλτούρα αποπληρωμής των δανείων μας, θα συμβάλει στη διαμόρφωση χρηματοοικονομικά υπεύθυνων ατόμων και νοικοκυριών για το μέλλον.

Στόχος μας είναι η βελτίωση των γνώσεων, των συμπεριφορών και των αντιλήψεων γύρω από τη χρηματοοικονομική διαχείριση, ώστε να ενισχυθεί η χρηματοοικονομική ευημερία και να μπορούμε να αφιερώνουμε περισσότερο πολύτιμο χρόνο σε σημαντικότερα θέματα στη ζωή μας, πέραν του χρήματος.

Κατεβάστε το και διαβάστε το στα παιδιά σας!

Σύνδεσμος:

https://sch.cy/sd/299/70_toko_kai_mia_trypa_sto_papoutsi.pdf?fbclid=IwY2xjawMkpl1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETAzcmllOWh6TVJ3aUdDM081AR6-XzvZGAuhhHEfRT6fToXZWJo7ReL6UwxH8LK8BI9pJf8ePuGauGcz4vQTzw_aem_w2cAG8MWrrNLKMleiMC5gw

Ευχαριστίες:

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην ταλαντούχα συγγραφέα, κα Μαρία Λοϊζίδου, η οποία με τη δημιουργικότητά της, την αγάπη της για τα παιδιά και την υπομονή της να ενσωματώνει αμέτρητα σχόλια και εισηγήσεις, κατάφερε μέσα από ένα σύντομο παραμύθι με έξυπνους διαλόγους και απλή, κατανοητή γλώσσα, να μεταδώσει στα παιδιά τις πρώτες θεμελιώδεις έννοιες της Χρηματοοικονομικής Παιδείας.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνω επίσης στην Δρ. Σούλα Ιωάννου (Επιθεωρήτρια Αγωγής Υγείας) για την άψογη συνεργασία και τη σημαντική επιστημονική της συμβολή στο θέμα της Αγωγής Υγείας. Η δε θετική και εποικοδομητική στάση του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης υπήρξε καθοριστική, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η Κύπρος να υιοθετήσει παρόμοιες δράσεις με αυτές που εφαρμόζονται ήδη σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν και στην υπόλοιπη ομάδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (παρόλο που δεν είχα την ευκαιρία να γνωρίσω προσωπικά), για την αποτελεσματικότητά και την επαγγελματικότητα τους στη μετατροπή του παραμυθιού σε ένα εικονογραφημένο εργαλείο χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας.

Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την πολιτική βούληση, την αποφασιστικότητα και τη συνεχή προσήλωση της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρας Αθηνάς Μιχαηλίδου στην ενσωμάτωση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης ως βασικής δεξιότητας για τη νέα γενιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί δικαίως να αισθάνεται περήφανος για την Υπουργό, η οποία με γοργούς ρυθμούς υλοποιεί τις εξαγγελίες του για την εισαγωγή της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης από το Δημοτικό μέχρι το Γυμνάσιο. Ωστόσο, η πορεία συνεχίζεται. Βρισκόμαστε μόλις στο τρίτο βήμα και έχουμε μακρύ δρόμο να καλύψουμε στα επόμενα δύο χρόνια.

Τόσο υπό την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα αλλά και ως μέλος της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ), παραμένω - όπως, είμαι σίγουρος και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην Επιτροπή - στη διάθεσή της Υπουργού για την υλοποίηση της σημαντικότερης εισήγησης της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και Χρηματοοικονομικής Παιδείας:

=> Την καθιέρωση υποχρεωτικού, αυτόνομου μαθήματος Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης στην Γ’ Γυμνασίου, με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε βήμα-βήμα να οικοδομήσουμε μια πιο χρηματοοικονομικά ανθεκτική κοινωνία και οικονομία.

*Καθηγητή Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου