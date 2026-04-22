«Κύριε Χρύσανθε, νομίζεις μιλάς σε ανίδεους» - Καυστική ανάρτηση της ΕΔΕΚ για τον Σαββίδη του ΔΗΚΟ

Ανεβάζει τους προεκλογικούς τόνους στην Πάφο η τοποθέτηση της τοπικής της ΕΔΕΚ Γεροσκήπου, με σαφείς αιχμές προς τον Χρύσανθο Σαββίδη του ΔΗΚΟ.
Με αιχμηρό και σαρκαστικό τόνο, κάνουν λόγο για «one-man show» στην επαρχία, χρεώνοντάς του -με εμφανή ειρωνεία- μέχρι και το στάδιο Στέλιος Κυριακίδης.
Συγκεκριμένα έγραψαν στη σελίδα της Τοπικής Επιτροπής στο facebook:
Αυτός ο κύριος τα κάνει όλα στην Πάφο.Μέχρι λέει και τό «Στέλιος Κυριακίδης» δικό του έργο είναι! Έλεος νομίζεις μιλάς σε τόσο ανίδεους; Κανένα σεβασμό προς τούς υπόλοιπους βουλευτές της επαρχίας πάει φωτογραφίζεται σέ ότι γίνει και διαλαλεί ότι αυτός με δικές του ενέργειες το έκανε. Μεχρι το γήπεδο τώρα αυτός θα τό κάνει. Ο Ρώσος της Πάφου είναι υπάλληλος του!