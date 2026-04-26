Έξαλλοι οι Ροδόσταυροι με τον Χριστοδουλίδη

Έξαλλη είναι η ηγεσία των Ροδόσταυρων με την απόφαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να εμπλέξει στη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης της Σάντης το FBI.

Γιατί άραγε; Διότι είναι ένα σώμα το οποίο αν αποφασίσει να κάνει τη δουλειά του σωστά, έχει αποδείξει ότι σε συνδυασμό με την τεχνολογία που διαθέτει, μπορεί να κάνει θαύματα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης όταν ρωτήθηκε από φίλους Ροδόσταυρους «γιατί», απάντησε: «Δεν χρωστώ σε κανέναν τίποτα».

Στο ίδιο μήκος κύμματος και η Πρώτη Κυρία σε απρόσμενη στιγμή είχε πει κάτι παρόμοιο, πλην πιο στοχευμένο: «Δεν χρωστάμε τίποτα στον διεφθαρμένο».

