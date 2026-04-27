Ο Φαίδωνας και η απαίτηση για δημόσια δίκη

Με νέα δήλωσή του, ο Φαίδωνας απέδωσε τις καταγγελίες σε βάρος του για βιασμό, και κατ' επέκταση την ποινική δίωξή του, σε επιτήδειους και διεφθαρμένους που τον στοχοποίησαν με συκοφαντίες. Η εκδίκαση της υπόθεσης αρχίζει στις 28 Μαΐου. Προτεραιότητα για τη Νομική Υπηρεσία είναι η προστασία της φερόμενης παραπονούμενης. Συνεπώς, θα ζητήσει η δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Από την άλλη, ο Φαίδωνας θα απαιτήσει η δίκη να είναι ανοικτή για το κοινό. «Να την παρακολουθείτε. Πιστεύω ότι αξίζει το ενδιαφέρον σας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Την τελική απόφαση θα λάβει το δικαστήριο.

ΜΧΣ