Στην κούρσα για πρέσβης η Φιλίππα Χριστοδουλίδη - Καρσερά: Σήμερα οι αποφάσεις της ΕΔΥ - Μισθοί έως €7.900

Την περασμένη Παρασκευή η πρώτη κυρία Φιλίππα Καρσερά πέρασε το κατώφλι της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας καθώς έδωσε συνέντευξη διεκδικώντας μία από τις έξι θέσεις πρέσβεων που προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκαν γραπτές εξετάσεις στη βάση της νέας νομοθεσίας που τέθηκε σε ισχύ, κατόπιν εισήγησης και της ΕΔΥ, προκειμένου οι θέσεις να καταλαμβάνονται από τους καλύτερους.

Όπως πληροφορείται η στήλη, ενδεχομένως και σήμερα να υπάρξουν ανακοινώσεις από την ΕΔΥ για το ποιοι θα είναι οι έξι νέοι πρέσβεις, οι οποίοι, παρεμπιπτόντως, μισθολογικά εντάσσονται στην κλίμακα Α15, που η αρχική βαθμίδα ανέρχεται περίπου στις €74.000 μεικτά ετησίως (€6.100 τον μήνα) και η ανώτατη βαθμίδα στις €95.000 περίπου μεικτά ετησίως (€7.900 τον μήνα).

ΜΧΣ