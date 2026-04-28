«Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν στάχτη!» Εβδομάδα Πυρασφάλειας 2026 – Εκδήλωση για το Κοινό

Η ERB ASFALISTIKI, μέλος του ηγετικού τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου EUROBANK, και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησαν την ανοιχτή για το κοινό εκδήλωση, OPEN DAY, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Πυρασφάλειας, το Σάββατο, 25 Απριλίου 2026, στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου.

Με κεντρικό μήνυμα «Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν στάχτη!», η εκδήλωση αποτέλεσε την κορύφωση των συντονισμένων δράσεων της ERB ASFALISTIKI και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης πυρκαγιών, καθώς και την ενίσχυση της προστασίας από αυτές.

Οι παρευρισκόμενοι, μικροί και μεγάλοι, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πυροσβεστικά οχήματα και σχετικό πυροσβεστικό εξοπλισμό, καθώς και να ενημερωθούν από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου για θέματα πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη χαρά πρόσφεραν στους μικρούς φίλους οι βόλτες με τα δύο παιδικά πυροσβεστικά οχήματα που δώρισε η ERB ASFALISTIKI στην Πυροσβεστική, καθώς και οι ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη Live Link, ενώ στελέχη της ERB ASFALISTIKI και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διένειμαν συμβολικά δώρα και ενημερωτικό υλικό, ενισχύοντας το μήνυμα της πυρασφάλειας.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Κώστα Φυτιρή. Η ERB ASFALISTIKI ευχαριστεί τον Δήμο Πάφου για τη συνεργασία και τη συμβολή του στην επιτυχημένη υλοποίηση της εκδήλωσης.

Η ERB ASFALISTIKI και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, για 25η συνεχόμενη χρονιά, ένωσαν δυνάμεις με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος. Ενισχύοντας διαρκώς την ενημέρωση του κοινού και στοχεύοντας στην καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης απέναντι στους κινδύνους της πυρκαγιάς.