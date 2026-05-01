Oceana προς Κομισιόν: Περισσότερη διαφάνεια και υποχρεωτικές πληροφορίες στα προϊόντα αλιείας

Η επιβολή των κανόνων της ΕΕ για την αλιεία θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την επισιτιστική ασφάλεια, αναφέρει σε δελτίο Τύπου η Oceana, η μεγαλύτερη διεθνής οργάνωση που ασχολείται αποκλειστικά με την προστασία των ωκεανών.

Με αφορμή την δημοσίευση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της αξιολόγησής της για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) και για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) για τα προϊόντα αλιείας, η Oceana θεωρεί ότι η ΚΑλΠ είναι ικανή να επιτύχει βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της επισιτιστικής ασφάλειας, αλλά μόνο εάν εφαρμοστεί πλήρως και με συνέπεια.

Η Vera Coelho, Εκτελεστική Διευθύντρια και Αντιπρόεδρος της Oceana στην Ευρώπη δήλωσε ότι η ΚΑλΠ παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο, αλλά η εφαρμογή της υπήρξε άνιση και, σε πολλές περιπτώσεις, υπερβολικά αργή και η  προτεραιότητα τώρα είναι να εφαρμοστεί πλήρως.

Εξήγησε ότι η αλιευτική δραστηριότητα εξαρτάται από υγιή, άγρια ιχθυαποθέματα και μα ισχυρή και σωστά εφαρμοζόμενη ΚΑλΠ δεν αποτελεί περιορισμό, αλλά προϋπόθεση για μια σταθερή προσφορά θαλασσινών, μια ανταγωνιστική βιομηχανία και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική κυριαρχία της Ευρώπης.

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με την Oceana, είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, ιδίως για τον τερματισμό της υπεραλίευσης και την αντιμετώπιση των εναπομενουσών ανισορροπιών στην αλιευτική ικανότητα.

Σε ό,τι αφορά την Κοινή Οργάνωση Αγοράς, η Oceana καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει την ΚΟΑ ώστε να διασφαλίζεται η υποχρεωτική παροχή βασικών πληροφοριών για όλα τα προϊόντα αλιείας, θεωρώντας ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια θα βοηθήσει όσους καταναλώνουν, αγοράζουν ή πωλούν θαλασσινά να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αποφεύγουν προϊόντα που συνδέονται με παράνομες και μη βιώσιμες περιβαλλοντικές πρακτικές και ανήθικες συνθήκες εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

