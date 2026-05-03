Παλαιάς κοπής ιεράρχης ο Νικηφόρος

Η Ιερά Σύνοδος απένειμε στον Κύκκου Νικηφόρο την ύψιστη εκκλησιαστική διάκριση για το πολυδιάστατο και πολυσχιδές ποιμαντορικό και κοινωνικό του έργο τιμώντας τον με το Χρυσό Παράσημο του Αποστόλου Βαρνάβα. Ο Νικηφόρος είναι ένας παλαιάς κοπής ιεράρχης που ξέρει να στέκεται δίπλα στο ποίμνιό του με τον δικό του, κυπριακό τρόπο. Είναι αυτοκρατορικός και κατ’ επέκταση μνημειακός, με λίγα λόγια θέλει να αφήσει πίσω του έργο. Δέστε τη Μητρόπολη, τις εκκλησιές και τα μοναστήρια της Μητρόπολής του. Όλα λάμπουν. Δέστε τα ιδρύματα που λειτουργούν, όπως το Κέντρο Μελετών και τις εκδόσεις αλλά και το εργαστήριο αποκατάστασης παλαιών εκδόσεων. Μιλάμε για υπηρεσία στον Πολιτισμό και την ιστορία της χώρας. Ακούστε επίσης τον θεσπέσιο ήχο της σχολής Βυζαντινής Μουσικής που λειτουργεί. Ο Νικηφόρος την ίδια στιγμή, παρά τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια (ολίγον εξεζητημένα χρυσοποίκιλτη, είναι αλήθεια), βρίσκεται δίπλα στους απλούς ανθρώπους χωρίς να τους ελέγχει με ανοησίες και χαζές θρησκοληψίες. Είναι από αυτούς που πιστεύουν ότι κερδίζεις μια ψυχή μετά από έναν ωραίο αγώνα πινγκ πονγκ παρά να τη βάζεις να λατρεύει κόκαλα και παπούτσια υποτιθέμενων αγίων.

Θουκής