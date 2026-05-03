Κάποιοι θα πάνε φυλακή μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης στην υπόθεση «Σάντη»

Κάποιοι, λέγεται, θα πάνε φυλακή μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης της «Σάντη». Οι φήμες λένε ότι μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης είναι πιθανόν η «Σάντη», όπως αρχικά διαφάνηκε από τον όρκο που έδωσε ο ερευνών αστυνομικός, όταν ζητήθηκε έρευνα στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη, να συλληφθεί αφού εναντίον της διερευνάται υπόθεση κατασκευής και διασποράς ψευδών ειδήσεων. Η ίδια, βέβαια, υποστηρίζει ότι κατασκεύασε τις ειδήσεις αλλά δεν τις διέσπειρε πουθενά.

Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι παραδέχτηκε την κατασκευή πλαστών ειδήσεων γιατί εκβιάστηκε και κινδυνεύει η ζωή της. Αν τα έγγραφα αποδειχθούν έγκυρα, τότε οι συλλήψεις θα αφορούν κάποιους άλλους οι οποίοι κατονομάζονται ως Ροδόσταυροι. Αν είναι πλαστά, τότε ξεκινά υπόθεση και εναντίον του δημοσιογράφου Δρουσιώτη, του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη και του τέως Γ. Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, οι οποίοι έκαναν δημόσια χρήση κάποιων τουλάχιστον εγγράφων.

