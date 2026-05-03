Το ΕΛΑΜ, ο διαγραμμένος υποψήφιος του στην Πάφο και ο Τυχικός

Πέταξε εκτός ψηφοδελτίου τον υποψήφιό του στην Πάφο το ΕΛΑΜ. Μιλάμε για τον Κυριάκο Σάββα, ο οποίος αφαιρέθηκε από το ψηφοδέλτιο για πειθαρχικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αποκλεισμός του έχει να κάνει με τη δράση του σε σχέση με το εκκλησιαστικό ζήτημα της Πάφου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, είχε ενεργό εμπλοκή στη διοργάνωση εκδηλώσεων διαμαρτυρίας υπέρ του τέως μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, κάτι που το ΕΛΑΜ είχε απαγορεύσει ζητώντας από όλα τα στελέχη του γενικά να μην εμπλέκονται σε θρησκευτικές διαφορές. Το κάνει αυτό το ΕΛΑΜ για δύο λόγους. Πρώτο, γιατί, όπως συμβαίνει σε όλα τα φασιστικά κόμματα, οι μισοί είναι θρήσκοι και οι άλλοι μισοί άθεοι και, δεύτερο, γιατί οι θρήσκοι δεν θέλουν να τα χαλάσουν με την επίσημη Εκκλησία που απέταξε τον Τυχικό.

ΘΟΥΚΗΣ