Μάρτυρας κατηγορίας η «Σάντη»;

Η ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την περιβόητη «Σάντη» καθοδηγείται από την προϊστάμενη του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, Εισαγγελέα Έλενα Κλεόπα. Ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας εξαιρέθηκαν καθώς αναφέρονται και οι ίδιοι στα επίμαχα μηνύματα. Ένα ερώτημα που δημιουργεί εύλογες απορίες είναι γιατί η «Σάντη» δεν έχει συλληφθεί, εφόσον, σύμφωνα με την Αστυνομία είναι η ίδια που κατασκεύασε τα επίμαχα μηνύματα. Μπορώ να καταγράψω εκατοντάδες συλλήψεις τα τελευταία χρόνια για λιγότερο σοβαρά αδικήματα. Γιατί, λοιπόν, η «Σάντη» αντιμετωπίζεται διαφορετικά; Μήπως προορίζεται για μάρτυρας κατηγορίας;

ΜΧΣ