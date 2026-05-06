Οι κουτοπονηριές του Πούτιν

«Έξυπνο» πουλί ο Πούτιν. Επειδή τον έπιασε ο φόβος ότι οι Ουκρανοί μπορούν να του χαλάσουν με χτυπήματα τη φετινή του προπαγανδιστική φιέστα για την 9η Μαΐου -υπάρχουν εκτιμήσεις ότι τα αναβαθμισμένα ουκρανικά drones, μπορεί να φτάσουν και να χτυπήσουν και μέσα στην Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης παρέλασης- θυμήθηκε να προτείνει στους Ουκρανούς διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8-9 Μαΐου. Την ίδια ώρα συνεχίζει φυσικά να βομβαρδίζει ασταμάτητα την Ουκρανία και να σκοτώνει αλύπητα αμάχους και περιμένει ότι Ουκρανοί θα πιαστούν «κότσοι» και θα πουν ok στην τόσο βολική για τον ίδιο, διήμερη κατάπαυση του πυρός. Μάλιστα ο Ζελένσκι για να αποδείξει την υποκρισία του Πούτιν κήρυξε μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5η Μαΐου έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 6ης Μαΐου. Έτσι έστρωσες Πούτιν μου, έτσι θα κοιμηθείς τώρα... 

Κ.ΖΑΔΗΣ

