Μα ούτε νερό, ρε παιδιά;

Μετά τα σεντόνια και τα μαξιλάρια που, κατά καιρούς, καλούνται να μεταφέρουν συγγενείς ασθενών στα δημόσια νοσηλευτήρια, φαίνεται πως προστίθεται ακόμη ένα «απαραίτητο» στην εν λόγω λίστα, το νερό. Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη, εργαζόμενοι σε θάλαμο προέτρεψαν συγγενείς να φέρνουν εμφιαλωμένο, επικαλούμενοι προβλήματα με μηχανές νερού. Ο ίδιος διαπίστωσε πως αρκετοί είχαν ήδη μεριμνήσει και για ποτήρια, πιάτα ή μαχαιροπίρουνα. Φάρμακα, αναλώσιμα έχετε εκεί στα δημόσια νοσηλευτήρια ή σε λίγο θα αρχίσετε να ζητάτε από τους συγγενείς να σας φέρνουν και από αυτά; Ο ΟΚΥπΥ, ο οποίος είναι ενήμερος για το θέμα, τι έχει να πει;

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ