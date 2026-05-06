Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Μα ούτε νερό, ρε παιδιά;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μετά τα σεντόνια και τα μαξιλάρια που, κατά καιρούς, καλούνται να μεταφέρουν συγγενείς ασθενών στα δημόσια νοσηλευτήρια, φαίνεται πως προστίθεται ακόμη ένα «απαραίτητο» στην εν λόγω λίστα, το νερό. Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη, εργαζόμενοι σε θάλαμο προέτρεψαν συγγενείς να φέρνουν εμφιαλωμένο, επικαλούμενοι προβλήματα με μηχανές νερού. Ο ίδιος διαπίστωσε πως αρκετοί είχαν ήδη μεριμνήσει και για ποτήρια, πιάτα ή μαχαιροπίρουνα. Φάρμακα, αναλώσιμα έχετε εκεί στα δημόσια νοσηλευτήρια ή σε λίγο θα αρχίσετε να ζητάτε από τους συγγενείς να σας φέρνουν και από αυτά; Ο ΟΚΥπΥ, ο οποίος είναι ενήμερος για το θέμα, τι έχει να πει; 

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα