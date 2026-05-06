Πώς την πάτησες έτσι ρε Χρίστο;

Έχει μεγάλη πλάκα ο καβγάς των ΕΛΑΜιτών για τα μάτια του Τυχικού. Εκεί που είπε ο Χρίστου να το παίξει, ελέω εκλογών, ολίγο μετριοπαθής (μέχρι και για τους ΛΟΑΤΚΙ έβαλε πρόσφατα νερό στο κρασί του), οι ουκ ολίγοι, όπως αποδεικνύεται, εντός των γραμμών του ΕΛΑΜ σκληροπυρηνικοί υπερορθόδοξοι χριστιανοί υποστηρικτές του Τυχικού, όχι απλώς του χαλούν τη μόστρα αλλά και απειλούν να ψηφίσουν άλλα πιο «ακραιφνή» ψηφοδέλτια (όπως το ΔΕΚ του Θεμιστοκλέους και το ΚΕΚΚ των δήθεν κυνηγών), προκαλώντας του έτσι ανέλπιστη εκλογική ζημιά. Αυτά Χρίστο μου παθαίνεις όταν προσπαθείς να κρύψεις και να ωραιοποιήσεις το πραγματικό πρόσωπο του μορφώματός σου!

Κ.ΖΑΔΗΣ