Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ενδόμυχες σκέψεις μιας μετεκλογικής συνεργασίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

 Κάποιοι στον ΔΗΣΥ επιμένουν να γυροφέρνουν με την ιδέα της συμμαχίας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη μετά τις βουλευτικές εκλογές σε μια εικόνα ευρύτερης συμμαχίας της κεντροδεξιάς. Ωστόσο επειδή δεν τολμούν να βγουν μπροστά ως προαγωγοί της ιδέας τους σε συντονισμό με το Προεδρικό, προτιμούν να διαρρέουν τις ενδόμυχες σκέψεις τους σε αυτούς που τις καταπίνουν αμάσητες. Τοιουτοτρόπως δημιουργούν συνθήκες για να εντείνεται η συζήτηση και να συντηρείται ένα σκηνικό σύγχυσης εντός του κόμματος το οποίο προφανώς βολεύει τόσο τους ιδίους όσο και τους κυβερνώντες αλλά δεν βολεύει τη συνοχή της παράταξης. Εντός του ΔΗΣΥ κάποιοι, όπως πληροφορείται η στήλη, είναι έτοιμοι να εκραγούν με τους ασυγκράτητους δολιοφθορείς. Κάνουν ωστόσο, όπως λένε, υπομονή ώς τη μετεκλογική κατάσταση πραγμάτων. Μετά αναμένεται να ακονίσουν τα σπαθιά τους και ο σώζων εαυτόν σωθήτω. 

ΧΡγ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα