Ενδόμυχες σκέψεις μιας μετεκλογικής συνεργασίας

Κάποιοι στον ΔΗΣΥ επιμένουν να γυροφέρνουν με την ιδέα της συμμαχίας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη μετά τις βουλευτικές εκλογές σε μια εικόνα ευρύτερης συμμαχίας της κεντροδεξιάς. Ωστόσο επειδή δεν τολμούν να βγουν μπροστά ως προαγωγοί της ιδέας τους σε συντονισμό με το Προεδρικό, προτιμούν να διαρρέουν τις ενδόμυχες σκέψεις τους σε αυτούς που τις καταπίνουν αμάσητες. Τοιουτοτρόπως δημιουργούν συνθήκες για να εντείνεται η συζήτηση και να συντηρείται ένα σκηνικό σύγχυσης εντός του κόμματος το οποίο προφανώς βολεύει τόσο τους ιδίους όσο και τους κυβερνώντες αλλά δεν βολεύει τη συνοχή της παράταξης. Εντός του ΔΗΣΥ κάποιοι, όπως πληροφορείται η στήλη, είναι έτοιμοι να εκραγούν με τους ασυγκράτητους δολιοφθορείς. Κάνουν ωστόσο, όπως λένε, υπομονή ώς τη μετεκλογική κατάσταση πραγμάτων. Μετά αναμένεται να ακονίσουν τα σπαθιά τους και ο σώζων εαυτόν σωθήτω.

