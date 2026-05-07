Είπαν και... έγραψαν

Πολλές και βαρύγδουπες δηλώσεις ακούστηκαν – όπως ήταν και αναμενόμενο – κατά τη χθεσινή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές. Πέραν όμως από τις στάνταρ δηλώσεις αρχηγών κομμάτων και υποψηφίων, γεμάτες από διάθεση «προσφοράς και θυσίας» για τον τόπο, πέραν από τα πολλά «θα» και πέρα από το διάχυτο σε όλους πνεύμα ότι καταθέτουν υποψηφιότητα για να μας σώσουν ή να μας "ανοίξουν τα μάτια", υπήρξαν και κάποιες τοποθετήσεις που… έγραψαν. Ξεχωρίσαμε μερικές για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια:

ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ (Υποστηρίζουσα ΔΗΚΟ): «Το ιδεολογικό μανιφέστο της Αλληλεγγύης είναι εμπνευσμένο από τον Τάσσο Παπαδόπουλο».

ΦΕΙΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: «Δίνουμε στον κόσμο την ευκαιρία να κάνει μαζί μας μια ειρηνική επανάσταση».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: «Το ΕΛΑΜ προτείνει στην κοινωνία πρόσωπα που ενώνουν».

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: «Η ΕΔΕΚ είναι κόμμα με ιστορία, παρόν και μέλλον».

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ (Σήκου Πάνω): «Να εντάξουμε το μάθημα της συναισθηματικής παιδείας στα σχολεία».

ΡΑΜΟΝΑ ΦΙΛΙΠ (Σήκου Πάνω):«Έγνοια μου είναι η γυναίκα και όλες οι μάνες που προσπαθούν να ισορροπήσουν στην καθημερινότητα».

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Ανεξάρτητος): Αυτή είναι η 35η υποψηφιότητά μου αλλά στα μάτια του κόσμου της Πάφου έχω εκλεγεί πολλάκις, αφού ο κόσμος με αποκαλεί πρόεδρο».

ΤΣΕΛΕΣΤΙΝΑ ΝΤΕ ΠΕΔΡΟ: «Για το απολωλός πρόβατο της αριστεράς, την κ. Χαραλαμπίδου, θα την περιμένουμε όταν καταλάβει ότι μπήκε στην ακροδεξιά».

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΡΟΤΣΙΔΗΣ (Ανεξάρτητος): «Θέλω να εκλεγώ με τη δική μου δύναμη και όχι με ξένες πλάτες».