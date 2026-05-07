Μόνο φιλικά ακροατήρια θέλει το ΕΛΑΜ

Μόνο με αδυναμία μπορεί να εκληφθεί η απαγόρευση στα στελέχη του ΕΛΑΜ, να συμμετάσχουν σε προεκλογικές φιλοξενίες, από τον όμιλο ΠΟΛΙΤΗ. Σε μια περίοδο που ζητούν την ψήφο των πολιτών, αρνούνται να εκτεθούν σε διαφορετικά ακροατήρια και να δοκιμαστούν σε κριτική και προκλήσεις, οι οποίες δυνατό να αναδείξουν την πολιτική τους ανεπάρκεια. Επιλέγουν να μιλούν εκεί και όπου δεν αμφισβητούνται και να απευθύνονται ενδεχομένως σε ακροατήρια που εξυπηρετούν την εικόνα και όχι την ουσία της πολιτικής, της λογοδοσίας και της διαφάνειας ως προς τις θέσεις και απόψεις τους, σε καίρια ζητήματα. Αντί να αποτελεί πρόκληση η συνέντευξη από μέσα που απέχουν ιδεολογικά με το ΕΛΑΜ, η ηγεσία του, επέβαλε "σκληρή" απαγόρευση. Υπάρχουν πάντως υποψήφιοι οι οποίοι αν και πειθάρχησαν, λέγοντας πως σε ένα δεύτερο γάμο, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν συμβιβασμούς, δεν κρύβουν την έντονη ενόχλησή τους.

