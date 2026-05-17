Τι έκανε στην εμπόλεμη ζώνη της Μιας Μηλιάς ο Selim Esen;

Η συμμετοχή ενός Τούρκου δημοσιογράφου σε μια φωτογράφιση αιχμαλώτων που εξελίχθηκε σε εκτέλεση τι θα μπορούσε να σημαίνει; Μιλάμε για τον δημοσιογράφο της Τουρκικής Κρατικής Τηλεόρασης Selim Esen, ο οποίος λίγο μετά την έναρξη του β' γύρου της Εισβολής βρέθηκε να φωτογραφίζεται με Ε/Κ αιχμαλώτους πολέμου, η τύχη των οποίων αγνοείται.

Διαβάστε επίσης:

Αναρωτιέται κανείς τι έκανε στην εμπόλεμη ζώνη της Μιας Μηλιάς με δύο Τούρκους καμεραμέν ο κ. Εσέν και επίσης θα μπορούσε να ρωτήσει αν γνωρίζει κάτι περισσότερο για το περιστατικό της αιχμαλωσίας του Αγνοούμενου Γίγαντα, όπως ήδη ονομάζεται στα ΜΚΔ. Αν γνωρίζει αν πέθανε και πώς. Αν έχει επιπλέον φωτογραφικό υλικό από τη σκηνή. Αν θέλει σήμερα να μας διαφωτίσει για άλλα περιστατικά, αφού ήταν στην Κύπρο καθόλο τον δεύτερο γύρο της Εισβολής.

Θουκής