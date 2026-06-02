Δεν τον αναγνώρισε ούτε ο Τάκης

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, είναι ιδιαίτερα συμπαθής αλλά κάποιοι επιμένουν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει το κόμμα του αν κατερχόταν και αυτός υποψήφιος (τα ίδια λένε και για τον Καρογιάν). Από την άλλη είναι και αυτοί που λένε ότι ο κ. Αναστασίου δεν είναι γνωστός, οπότε η κάθοδός του δεν θα έκανε τη μεγάλη διαφορά. Για να φανταστείτε, και προς επίρρωση τούτου, ακόμα και παλιά ιδρυτικά στελέχη της ΕΔΕΚ δεν τον γνωρίζουν. Όπως μας λέχθηκε πρόσφατα, ο κ. Αναστασίου βρέθηκε στον Κάτω Πύργο, εκεί στο κέντρο Ομέγα, όπου συχνάζει και ο Τάκης Χατζηδημητρίου ο οποίος διατηρεί ένα μικρό εξοχικό στα Πηγαίνια. Μόλις τον εντόπισε, ο κ. Αναστασίου τον πλησίασε και άρχισε να του μιλά για το πόσο τον εκτιμά αφού ο 92 ετών σήμερα Τάκαρος υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της ΕΔΕΚ. Βεβαίως ο Τάκης ευχαρίστησε και αμέσως μετά ρώτησε: «Εσείς, κύριε Αναστασίου, με τι ασχολείστε;».

Θουκής

