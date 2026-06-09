Φτιάξτε τις νησίδες στον δρόμο Δεκέλειας

Στο πρόσφατο τουριστικό συμπόσιο της ΕΤΑΠ Λάρνακας αναφέρθηκε ότι αναμένεται προσεχώς να αδειοδοτηθούν και να λειτουργήσουν άλλες 29 ξενοδοχειακές μονάδες στη Λάρνακα και πως η πόλη και επαρχία βρίσκονται σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης. Σωστά όλα αυτά, όμως οι παράγοντες της πόλης, οι οποίοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για τη Λάρνακα, καλά κάνουν να ασχοληθούν και με κάποιες λεπτομέρειες, μικρές μεν, οι οποίες όμως μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη διαμόρφωση της εικόνας της τουριστικής περιοχής. Δεν νοείται, για παράδειγμα, οι νησίδες στον δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας, στην τουριστική περιοχή Ορόκλινης, να είναι γεμάτες αγριόχορτα και να παρουσιάζουν αυτό το χάλι (φωτό). Λίγος ευπρεπισμός δεν βλάπτει...

Β. Βας