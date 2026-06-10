Ο Κρις θα… ρίξει τα υφυπουργεία;

Με ανάρτησή του στο Χ, ο δικηγόρος Κρις Τριανταφυλλίδης δημοσιοποίησε την πρόθεσή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, με στόχο να αποδείξει ότι η σύσταση των υφυπουργείων αντίκειται στο Σύνταγμα και, κατ’ επέκταση, να ζητήσει την ακύρωση των αποφάσεων των υφυπουργών. Αφορμή αποτέλεσε έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη σε βάρος του πελάτη του, γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτου Παπαδόπουλου, κατόπιν οδηγιών του Υφυπουργού Τουρισμού, Κώστα Κουμή. Μάλιστα, ο Υφυπουργός ζήτησε από την ΕΔΥ να θέσει τον γενικό διευθυντή του σε διαθεσιμότητα.

Όπως έγραψε πρόσφατα ο «Π», σε περιπτώσεις ποινικών υποθέσεων που καταχωρίζονται από Υφυπουργεία, η Νομική Υπηρεσία προχωρεί σε αναστολή των διώξεων των κατηγορουμένων, ώστε να μην προκύψουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας και να αποφευχθεί η κρίση επί της νομιμότητας της σύστασης των υφυπουργείων.

ΜΧΣ