Αγγελία για ποινικούς ανακριτές

Στο υποθετικό σενάριο ο Φειδίας Παναγιώτου να ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα είχε σίγουρη τη λύση στη δυσκολία που παρατηρείται για να βρεθούν οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, για να ερευνήσουν τα όσα εντοπίζονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Όπως έπραξε και με τους αστυνομικούς που δικαιούται ως πρόεδρος κοινοβουλευτικού κόμματος, θα έβαζε διαδικτυακή αγγελία καλώντας τους ποινικούς ανακριτές που ενδιαφέρονται να επιδείξουν ενδιαφέρον και να αποστείλουν βιογραφικά. Αυτό είναι σοβαρή προσέγγιση, τα υπόλοιπα είναι κουραφέξαλα. Και για να βοηθήσουμε, η αγγελία θα είχε τίτλο «ζητείται ποινικός ανακριτής αδιαμφισβήτητου κύρους - μισθός αναλόγως αποτελέσματος της έρευνας».
ΣΙΩΠ