Ωραίος ο δήμαρχος Λατσιών - Γερίου

Η αλήθεια είναι πως σε άλλα κράτη κάποια πράγματα είναι αυτονότητα. Αλλά επειδή στην Κύπρο δεν είναι, οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο στον δήμαρχο Λατσιών-Γερίου, Χρήστο Πιτταρά, για το πάρκο σκύλων. Καθημερινά πάνε δεκάδες δημότες και αντικρίζουν ένα χώρο καθαρό, γεμάτο φροντίδα γι' αυτούς αλλά και για τους τετράποδους φίλους τους. Το χρειαζόταν η περιοχή αφού πολλά παιδιά πάνε με τους σκύλους και αφήνουν και τα κινητά για λίγες ώρες και υπάρχει χώρος να παίξουν. Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι ο φύλακας, γιατί πολλοί κηδεμόνες δεν τηρούν τους κανόνες είναι η αλήθεια.

Γ.Χ