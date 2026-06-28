Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν μετά τα αμερικανικά πλήγματα - «Αν αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας, το Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον»

Απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον απόηχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social «αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς και θέσεις παράκτιων ραντάρ, για την εκ νέου παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Είπε επίσης ότι «μπορεί να έρθει η ώρα που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαμηνύοντας πως «εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον».

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη στόχευσαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, αποθήκες drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης, σύμφωνα με την ενημέρωση από το αμερικανικό διοικητήριο της περιοχής.

Από πλευράς τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα τους.

Αναφέρουν ότι «η παραβίαση της εκεχειρίας έρχεται σε αντίθεση με το Μνημόνιο Συνεννόησης τού Ισλαμαμπάντ και θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται πως «κατέστρεψαν οκτώ σημαντικές εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη βάση Αλί αλ Σάλεμ του Κουβέιτ και στην βάση του 5ου Στόλου στο λιμάνι Σαλμάν του Μπαχρέιν».

«Κάθε εχθρική επίθεση, ανεξαρτήτως προσχήματος, ακόμη και εναντίον ασήμαντων στόχων (…) θα λάβει αμείλικτη απάντηση», διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ