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Από το Προεδρικό στο πλατό: Σχολιαστής για το Μουντιάλ ο Χριστοδουλίδης - Η ομάδα που στηρίζει

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μπορεί το πρόγραμμά του να είναι συνήθως γεμάτο με πυκνές διπλωματικές επαφές, όμως απόψε στις 19:00 ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάνει ένα μικρό, ευχάριστο διάλειμμα για χάρη της μεγάλης του αγάπης: του ποδοσφαίρου! Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε για λίγο το Προεδρικό και βρέθηκε κατευθείαν στο στούντιο του ΣΙΓΜΑ, έτοιμος να σχολιάσει ως «ειδικός» τη μεγάλη αναμέτρηση του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και το Κονγκό.

Όσοι γνωρίζουν τον Πρόεδρο, ξέρουν καλά πως είναι δεινός ποδοσφαιρόφιλος. Αν και ο ίδιος δεν κρύβει ότι στην καρδιά του έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στη Γαλλία, ως αντικειμενικός σχολιαστής στο πλατό δεν παρέλειψε να πλέξει το εγκώμιο της ομάδας των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη θεαματική ανάπτυξη που παρουσιάζει το αμερικανικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια.

Η άνεση του Προέδρου μπροστά στις κάμερες δείχνει ότι, αν δεν τον κέρδιζε η πολιτική, θα μπορούσε άνετα να κάνει καριέρα σε αθλητική εκπομπή.

Γ.Χ

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