Η κατάρρευση στη Γερμασόγεια

Η έκθεση της Ελεγκτικής για το Υφυπουργείο Τουρισμού συνδέει τις αδυναμίες του συστήματος παρακόλουθησης της βραχυχρόνιας μίσθωσης με την υπόθεση της κατάρρευσης κτηρίου στη Γερμασόγεια. Αν και η οικοδομή είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνη τον Μάρτιο 2026, δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση προς το υφυπουργείο με αποτέλεσμα τα διαμερίσματα να παραμείνουν εγγεγραμμένα και να συνεχίσουν να διατίθενται «νόμιμα» μέσω πλατφόρμας μέχρι την ημερομηνία της κατάρρευσης. Ελπίζουμε να έχει διορθωθεί αυτή η αδυναμία.
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