Στήνουν κοινωνικές επιχειρήσεις

Τρεις εταιρείες έχουν ήδη εγγραφεί στο μητρώο κοινωνικών επιχειρήσεων και ακόμα δύο ετοιμάζονται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα για να εγγραφούν, έκανε γνωστό ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Κύπρος Πρωτόπαπας. Κρατικά σχέδια επιχορήγησης ενθαρρύνουν τη σύστασή τους. Παρέχεται κρατική χορηγία ύψους €10.000 ανά επιχείρηση. Το διαθέσιμο κονδύλι ανέρχεται στις €600.000 για τη διετία 2026-2027.

Πρόκειται για μια μορφή επιχειρηματικότητας που λείπει από την Κύπρο, αν και ταιριάζει στο προφίλ της χώρας. Η κυπριακή αγορά είναι μικρή και οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να λύσουν προβλήματα που δεν έχει κίνητρο να λύσει ο παραδοσιακός επιχειρηματικός τομέας.

Γ.Σ.