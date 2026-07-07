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| Παραπολιτικά

Γιατί δεν πάει στη Βουλή;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Καλεσμένη στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, μεταξύ άλλων, στη χθεσινή συζήτηση για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες ήταν και η επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ombudsman), Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη. Στην αίθουσα είδαμε την υφυπουργό Πρόνοιας, τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον αρχηγό Αστυνομίας, την επίτροπο Ισότητας, την κυρία Λοττίδη όμως όχι. Μπορεί η γυναίκα να είχε κάποια δουλειά και να μην μπόρεσε να παρευρεθεί όμως οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι εμφανίσεις της σε επιτροπές της Βουλής είναι μετρημένες, σε σημείο που πλέον και οι ίδιοι οι βουλευτές που την καλούν ξέρουν ότι αντί να παραστεί η ίδια θα στείλει κάποιο άλλο πρόσωπο από το γραφείο της. 

ΑΓ 

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