Το «Ελιξίριο του Έρωτα» μεταμορφώνεται σε σύγχρονο υπερθέαμα στο Pafos Aphrodite Festival 2026

Μια νέα, πρωτοποριακή σκηνική προσέγγιση της διάσημης όπερας «Το Ελιξίριο του Έρωτα» (L’elisir d’amore) του Gaetano Donizetti θα παρουσιάσει φέτος το Pafos Aphrodite Festival 2026, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Λιμανάκι, μπροστά από το Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, η φετινή παραγωγή μεταπλάθει δημιουργικά το κλασικό έργο, τοποθετώντας το σε έναν σύγχρονο και συμβολικό σκηνικό κόσμο, προσφέροντας στο κοινό μια διαφορετική εμπειρία από την αγαπημένη όπερα του Donizetti.

Στην παραγωγή συμμετέχουν το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας «Alexander Spendiaryan», η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και διακεκριμένοι λυρικοί καλλιτέχνες από την Αρμενία και το εξωτερικό.

Συνολικά περισσότεροι από 150 συντελεστές, μεταξύ των οποίων τραγουδιστές, μουσικοί και χορευτές, θα βρεθούν επί σκηνής, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό οπερατικό θέαμα. Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο διεθνούς φήμης μαέστρος Karen Durgaryan, ο οποίος διαθέτει πολυετή πορεία σε κορυφαίες όπερες και συμφωνικές ορχήστρες διεθνώς, ενώ υπηρέτησε επί 15 χρόνια ως αρχιμουσικός της Εθνικής Όπερας της Αρμενίας.

Η παράσταση συνδυάζει ρομαντισμό, χιούμορ και έντονα θεατρικά στοιχεία, ενώ θα παρουσιαστεί με υπέρτιτλους στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η έναρξη των παραστάσεων έχει οριστεί για τις 19:30. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Πάφου, της Ticketmaster.cy, καθώς και στα καταστήματα ACS Couriers.

Από τις 18 Αυγούστου θα λειτουργεί και ταμείο έκδοσης εισιτηρίων στο Λιμανάκι της Πάφου, καθημερινά από τις 17:00 έως τις 22:00. Θεσμικός χορηγός της παραγωγής είναι το Υφυπουργείο Πολιτισμού.