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Σε κατάσταση συναγερμού η Κίνα: Πλημμύρες και κατολισθήσεις άφησαν πίσω 10 νεκρούς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ανεμοστρόβιλοι, καταρρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, με τον Σι Τζινπίνγκ να ζητά την άμεση κινητοποίηση όλων των δυνάμεων διάσωσης

Καταιγίδες και σφοδροί άνεμοι στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους στην κεντρική Κίνα, μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ, ενώ ισχυρές βροχές και πλημμύρες προκάλεσαν άλλους δυο θανάτους στο νότιο τμήμα του γιγαντιαίου κράτους της Ασίας.

Οι λεγόμενες φυσικές καταστροφές του τύπου αυτού είναι τραγικά συχνές στην Κίνα, ειδικά το καλοκαίρι, όταν κάποιες περιοχές της πλήττονται από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ άλλες ασφυκτιούν εξαιτίας κυμάτων καύσωνα.

Σε τομείς στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Χουμπέι (κεντρικά) παρουσιάστηκε χθες Δευτέρα «επεισόδιο κατακόρυφης μεταφοράς» αέρα (αντίθεσης θερμοκρασιών) που προκάλεσε «σφοδρές καταιγίδες και ανέμους», ανέφερε η κρατική τηλεόραση CCTV.

Επλήγησαν κυρίως πόλεις όπως η Χουαγκσί και η Χουαγκάγκ, όπου έχασαν τη ζωή τους το βράδυ οκτώ άνθρωποι, πρόσθεσε η δημόσια τηλεόραση. Αναφέρθηκαν ανεμοστρόβιλοι κατά τόπους κι ένας άνθρωπος συνέχιζε να αγνοείται σήμερα το πρωί.

«Το εύρος των ζημιών τελεί υπό διαδικασία επαλήθευσης και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης», πρόσθεσε η CCTV.

Αλλού, ισχυρές βροχές και κατολισθήσεις που προκάλεσε ο τυφώνας Μάισακ στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους στην περιοχή της Γκουαγκσί (νότια) κι ώθησαν τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα από τα σπίτια τους τουλάχιστον 48.000 κατοίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση ως χθες βράδυ.

Αξιωματούχοι στη Νανίγκ, την πρωτεύουσα της Γκουαγκσί, αύξησαν στο υψηλότερο επίπεδο την επιφυλακή για την αντιμετώπιση πλημμυρών, καθώς καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν ζημιές σε φράγματα.

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ένταση και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων σε παγκόσμια κλίμακα προοδευτικά θα χειροτερεύει, καθώς ο πλανήτης υπερθερμαίνεται εξαιτίας των εκπομπών αερίων που οφείλονται στην καύση ορυκτών καυσίμων.

Η Κίνα είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στη Γη· ωστόσο η δεύτερη οικονομία του κόσμου βρίσκεται ταυτόχρονα στην κορυφή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κι εκφράζει τη φιλοδοξία να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα ως το 2060.

Ο πρόεδρος Σι κάλεσε να «γίνει το παν», να διεξαχθούν επειγόντως επιχειρήσεις διάσωσης

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σήμερα να «γίνει το παν» στο πλαίσιο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται μετά τις καταιγίδες οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε κεντρικές και νότιες περιοχές της γιγαντιαίας χώρας της Ασίας, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους κι εξωθώντας τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από τα σπίτια τους. Ο κ. Σι υπογράμμισε ότι είναι «ανάγκη να γίνει το παν για να οργανωθούν επειγόντως επιχειρήσεις διάσωσης, να προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες και να στεγαστούν οι πληγέντες, καθώς και να γίνουν αποτελεσματικά έργα πρόληψης», σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση CCTV.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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