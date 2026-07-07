Λάρνακα: Συνελήφθη 33χρονος για την απόπειρα ληστείας σε χρυσοχοείο - Εντοπίστηκε το όχημα των δραστών, αναζητείται 2ο πρόσωπο

Στη σύλληψη 33χρονου προχώρησε η Αστυνομία για την υπόθεση της απόπειρας ληστείας που διαπράχθηκε χθες Δευτέρα [6 Ιουλίου 2026] στη Λάρνακα. Για την ίδια υπόθεση καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για αίτημα προσωποκράτησής του.

Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας εντόπισαν γύρω στις 7 μ.μ., σε πολυκατοικία σε περιοχή της Λάρνακας, όχημα ίδιου τύπου, μάρκας και χρώματος, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έφερε το όχημα των δραστών κατά την απόπειρα ληστείας, το οποίο και παραλήφθηκε.

Ακολούθως, εντοπίστηκε ο υπεύθυνος οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος, που, όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας ηλικίας 33 ετών.

Σε έρευνα που έγινε εντός της οικίας του εν λόγω προσώπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια δύο πλήρη φυσίγγια τυφεκίου και ένα πολυβόλου και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Επίσης, στη συγκεκριμένη οικία εντοπίστηκε και παραλήφθηκε τεκμήριο, το οποίο φαίνεται να κατείχε ο δράστης κατά την απόπειρα ληστείας.

Εναντίον του 33χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της απόπειρας ληστείας, της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου, της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και της οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου και συνελήφθη.

Για την ίδια υπόθεση καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί επίσης ένταλμα σύλληψης για τα αναφερόμενα αδικήματα.

Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για αίτημα προσωποκράτησής του.

Το δεύτερο πρόσωπο καταζητείται και γίνονται εξετάσεις για εντοπισμό και σύλληψή του.