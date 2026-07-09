Ρουβάς και αρχαίο Κίτιον από ΑΕΚ

Τα τελευταία χρόνια, τα σωματεία μας δεν παίζουν μόνο ποδόσφαιρο, αλλά προσφέρουν και σημαντικό κοινωνικό έργο, το οποίο πρέπει να προβάλλεται. Σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες του κοινωνικού προγράμματος της ΑΕΚ Λάρνακας με την ονομασία "ΑΕΚ Cares", οι οποίες ανακοινώθηκαν χθες. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα διοργανωθεί συναυλία στο Παττίχειο με τον Σάκη Ρουβά, με όλα τα καθαρά έσοδα να διατίθενται για τον ΠΑΣΥΚΑΦ, ενώ ετοιμάζεται και ένα ντοκιμαντέρ με θέμα το αρχαίο Κίτιον μέχρι τη σημερινή Λάρνακα. Και τούτο, διότι η Λάρνακα είναι μία από τις 10 αρχαιότερες, συνεχώς κατοικημένες πόλεις της Ευρώπης και ανάμεσα στις 20 του κόσμου, γεγονός που η ΑΕΚ επιδιώκει να αναδείξει. Οι σύλλογοι δεν πρέπει να κρίνονται μόνο από τις επιδόσεις τους στα γήπεδα, αλλά και το αποτύπωμα που αφήνουν στην κοινωνία.

Β. Βας