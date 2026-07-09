Κόστα και φον ντερ Λάιεν προς Ερντογάν: Η νέα δυναμική για λύση στο Κυπριακό πρέπει να αξιοποιηθεί

Ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό περιλαμβάνει κοινή ανάρτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το δείπνο με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το βράδυ της Τετάρτης στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η «ανανεωμένη δυναμική» για την προώθηση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Αναλυτικά, στην ανάρτηση τους ευχαριστούν τον Ερντογάν για τη θερμή υποδοχή στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι και δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη μεταξύ μας σχέση». Όπως σημειώνουν, «σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, η εταιρική μας σχέση είναι σημαντικότερη από ποτέ».

«Η Τουρκία υπήρξε σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στη στήριξη των προσπαθειών για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία,» προσθέτουν, κλείνοντας την ανάρτηση με την αναφορά στο Κυπριακό: «Πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε την ανανεωμένη δυναμική για την προώθηση μιας διευθέτησης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Παρόντες στη συνάντηση τριών ηγετών ήταν η επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου Κόστα, Άννα-Μαρία Μπούρα, ο επικεφαλής του επιτελείου της φον ντερ Λάιεν, Μπιόρν Σάιμπερτ, και από την πλευρά της Τουρκίας ο Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, καθώς και ο Υπουργός Εμπορίου, Ομέρ Μπολάτ.

Όπως και σε όλους τους ηγέτες που έλαβαν μέρος στο Σύνοδο του ΝΑΤΟ, Κόστα και φον ντερ Λάιεν έλαβαν ως δώρο του οικοδεσπότη Ερντογάν, όπως συνηθίζεται σε Συνόδους που έχουν να κάνουν με την άμυνα, από ένα περίστροφο, μαζί με αληθινές σφαίρες, μαζί με τα έγγραφα εξαγωγής για κάθε ένα από τα όπλα, στα οποία ήταν χαραγμένο το όνομα του παραλήπτη τους.

ΚΥΠΕ