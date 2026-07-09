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Τρεις καταδίκες για υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών και άρνησης νάρκοτεστ, ποινές φυλάκισης από το ΕΔΠ

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Ποινές άμεσης φυλάκισης επέβαλε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε τρία πρόσωπα, τα οποία κρίθηκαν ένοχα για αδικήματα που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών και την άρνηση παροχής δείγματος για τη διενέργεια νάρκοτεστ.

Συγκεκριμένα,σύμφωνα με την Αστυνομία, το Δικαστήριο καταδίκασε 58χρονο Ελληνοκύπριο από την Πάφο σε επτά μήνες φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Επίσης, ποινή φυλάκισης επτά μηνών επιβλήθηκε σε 36χρονη Ελληνοκύπρια από την Πάφο, η οποία καταδικάστηκε επειδή αρνήθηκε να δώσει δείγμα για τη διενέργεια νάρκοτεστ, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. 

Παράλληλα, το Επαρχιακό Δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών σε 35χρονο αλλοδαπό, κάτοικο Πάφου, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Οι τρεις υποθέσεις εκδικάστηκαν ξεχωριστά, με το Δικαστήριο να επιβάλλει ποινές άμεσης φυλάκισης, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των συγκεκριμένων αδικημάτων, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Σημειώνεται πως οι καταδίκες εντάσσονται στο πλαίσιο της αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και της μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες ελέγχου, με στόχο την προστασία των χρηστών του οδικού δικτύου.

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