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Δύο λόγια για τα δικαστήρια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Επειδή είναι πολλές και συχνές οι αναφορές για τις καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων στα δικαστήρια, είναι καιρός να δούμε την πραγματική εικόνα. Όταν μερικούς μήνες πριν από την έλευση του 2027 δεν υπάρχει η στοιχειώδης τεχνολογική υποδομή για να προβάλλονται έγκαιρα, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς προβλήματα, στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών βίντεο για σκοπούς της δίκης, πώς περιμένουμε να ξεπεραστούν και άλλα ζητήματα που συμβάλλουν στην καθυστέρηση; Το ίδιο ζήτημα, δηλαδή οι σοβαρές αδυναμίες για προβολή βίντεο που αποτελούν μέρος του μαρτυρικού υλικού, προέκυψε και στο πλαίσιο της υπόθεσης με τα 15 κιλά κοκαΐνης στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας. 

ΝεΚ

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