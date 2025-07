Βρέθηκε ο Γρηγορίου!

Ενώ η ορεινή Λεμεσός καιγόταν κυριολεκτικά, δοκιμαζόμενη από μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας και Γενικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων, Αντρέας Γρηγορίου, φωτογραφιζόταν στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Μακριά από το μέτωπο των φλογών, εκπροσωπούσε – όπως ανακοινώθηκε – την Προεδρία της Δημοκρατίας σε τελετές μνήμης για την τουρκική εισβολή του 1974, που διοργάνωσε η κυπριακή παροικία.

Σύμφωνα με ανάρτηση της High Commission of the Republic of Cyprus in Australia, στις 24 Ιουλίου συμμετείχε στην τελετή Last Post στο Australian War Memorial στην Καμπέρα, όπου κατατέθηκαν στεφάνια προς τιμήν των πεσόντων και αγνοουμένων της εισβολής. Ανάμεσα στους επίσημους, στεφάνι κατέθεσε και ο κ. Γρηγορίου εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παρόντες ήταν επίσης ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Αντώνης Σαμμούτης, εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Ελλάδας, της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής, του αυστραλιανού ΥΠΕΞ και ομογενειακών οργανώσεων.

Ένα σχόλιο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες περιγράφει εύστοχα την όλη κατάσταση, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά και το «this is Cyprus». «Είναι σαν να λείπει ο διευθυντής του ξενοδοχείου στην καρδιά της σεζόν.»

