Ανεύθυνα και υπεύθυνα

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες διαμηνύουν ότι η Ουκρανία θα αποφασίσει εάν θέλει να παραχωρήσει έδαφος στη Ρωσία. Από τη μία η στάση αυτή δείχνει ότι υπάρχει υπευθυνότητα αφού οποιαδήποτε ισχυρή δήλωση κατά αυτής της πρότασης θα δυναμιτίσει το κλίμα εντός της Ουκρανίας και θα φέρει τον Ζελένσκι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Από την άλλη όμως η στάση των Ευρωπαίων δείχνει και μια ανευθυνότητα απέναντι στο διεθνές δίκαιο, αφού η παραχώρηση εδάφους που αποκτήθηκε διά της ένοπλης βίας θεωρείται παράνομη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την αποικιοκρατία. Τελικά δεν είναι εύκολη υπόθεση η πολιτική. Υπάρχουν στιγμές όπου οι αποφάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες.

Αναλυτής