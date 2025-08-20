Σύλληψη ανήλικου που φέρεται να οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα στη Λεμεσό

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στη σύλληψη ανήλικου, 16 ετών, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα προχώρησε χθες η Αστυνομία.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, μέλη της Ομάδας «Ζ» Λεμεσού, γύρω στις 10.30 το βράδυ της Τρίτης, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή Αγίας Φύλας, κάλεσαν οδηγό μοτοσικλέτας να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός ωστόσο συνέχισε την πορεία του και οδηγώντας επικίνδυνα προσπάθησε να διαφύγει.

Αφού τα μέλη της Αστυνομίας κατάφεραν να ανακόψουν τον οδηγό, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ανήλικο 16 ετών, ο οποίος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα χωρίς να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης και χωρίς να καλύπτεται από πιστοποιητικό ασφάλισης. Διαπιστώθηκε επίσης ότι, η μοτοσικλέτα, 125 κυβικών, είχε καταγγελθεί στην Αστυνομία ως κλοπιμαία στις 06 Αυγούστου, όταν και κλάπηκε από περιοχή στη Λεμεσό, όπου ήταν σταθμευμένη.

Προστίθεται ότι τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου για αυτόφωρα αδικήματα και τον οδήγησαν στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό, όπου κλήθηκε και προσήλθε και ο πατέρας του. Στη συνέχεια ο 16χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων, σχετικά με τις δύο υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας και κλεπταποδοχής.

Τις δύο υποθέσεις διερευνούν η Τροχαία Λεμεσού και ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

