Δεν αλλάζει η κατεύθυνση της οδικής κυκλοφορίας στα κατεχόμενα δηλώνει το «υπουργείο δημόσιων έργων»

Το λεγόμενο «υπουργείο δημοσίων έργων και μεταφορών» διέψευσε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επικείμενη αλλαγή της κατεύθυνσης της οδικής κυκλοφορίας στα κατεχόμενα από τα αριστερά στα δεξιά, καθώς και για παροχή άδειας εισαγωγής αριστεροτίμονων οχημάτων.

Σε ανακοίνωσή του, την οποία δημοσιεύει σήμερα η «Κίπρις», το «υπουργείο» κάλεσε το κοινό να μην δίνει βάση σε «παραπλανητικές ειδήσεις», οι οποίες, όπως αναφέρει, προέρχονται από παλαιότερες δηλώσεις προσώπου που φέρεται να ήταν σύμβουλος του «υπουργού» Ερχάν Αρικλί. Διευκρινίστηκε ότι οι συζητήσεις αυτές ανάγονται σε πολλά χρόνια πριν και δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στο ζήτημα της ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία με την Τουρκία για την ανάθεση του έργου στην «Türk Telekom». Το «υπουργείο» εξέφρασε την έκπληξή του για τις δημόσιες τοποθετήσεις της συντεχνίας των εργαζομένων τηλεπικοινωνίες (Tel-Sen), κάνοντας λόγο για μια «θετική και παραγωγική» συνάντηση που είχε προηγηθεί μεταξύ των δύο πλευρών

ΚΥΠΕ