Μόνο για τις εντυπώσεις

Οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες εντόπισαν το σημείο μηδέν της πυρκαγιάς στην Ορεινή Λεμεσό. Μάλλον το ίδιο σημείο που εντόπισε και η Πυροσβεστική. Για τα υπόλοιπα τίποτα. Δεν προβλέπεται έκθεση των Αμερικανών η οποία να αποτυπώνει είτε τη διαχείριση της κρίσης είτε την επίρριψη ευθυνών αφού η ομάδα δεν έχει τέτοια εξειδίκευση και αρμοδιότητα, δεν ήρθε για αυτόν τον σκοπό. Είναι ξεκάθαρο πως η επίκληση της έρευνας της αμερικανικής ομάδας επιδιώχθηκε ώστε να λειτουργήσει εκτονωτικά στην πίεση που δέχθηκε η Εκτελεστική Εξουσία αναφορικά με την αναποτελεσματική διαχείριση της πυρκαγιάς. Η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποί της αδυνατούν να πείσουν την κοινή γνώμη ότι οι εσωτερικές έρευνες των αρμοδίων φορέων θα είναι σε θέση να ερευνήσουν αποτελεσματικά τους… εαυτούς τους. Μάλλον επιτείνουν απλώς την υποψία πως όλα κινούνται μονίμως στη σφαίρα της επικοινωνίας και της αποφυγής των ευθυνών.

ΧΡγ