Έτοιμο το καταστατικό του κινήματος «ΑΛΜΑ»

Είναι έτοιμο το καταστατικό του κινήματος «ΑΛΜΑ» του τέως Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης το καταστατικό θα δημοσιοποιηθεί αρχές της ερχόμενης εβδομάδας μαζί με τα ονόματα της ηγεσίας του νέου σχήματος. Όπως πληροφορούμαστε την ηγεσία θα αποτελούν ο επικεφαλής και αναπληρωτής επικεφαλής του κινήματος, έτσι θα ονομάζονται, καθώς επίσης και τρεις επικεφαλής στον οργανωτικό, οικονομικό και επικοινωνιακό τομέα. Ταυτοχρόνως θα δημοσιοποιηθούν και τα ονόματα των πέντε επικεφαλής των επαρχιακών οργανώσεων του κόμματος. Με βάση τα χρονοδιαγράμματα τις επόμενες μέρες θα κατατεθούν στον έφορο πολιτικών κομμάτων που είναι ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών τα έγραφα που θα νομιμοποιούν επισήμως το κόμμα. Η ηγεσία που θα ανακοινωθεί από Δευτέρα θα είναι μεταβατική, αφού εσωτερικές εκλογές του νέου κινήματος αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά τις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου.

