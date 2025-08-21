Oι κενές θέσεις επιτρόπων και ο ανασχηματισμός

Τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου εκπνέει η θητεία τριών ανεξάρτητων αξιωματούχων. Συγκεκριμένα, θα κενωθούν οι θέσεις της επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού και της επιτρόπου Νομοθεσίας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, στη θέση του επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού προορίζει μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν ευσταθούν οι πληροφορίες, τότε, ανοίγει ο δρόμος για τον ανασχηματισμό υπουργών και υφυπουργών.
ΜΧΣ