Να είστε πιο προσεκτικός, κύριε Αντωνίου

Την επομένη της δημοσίευσης της επίμαχης φωτογραφίας του Προέδρου της Δημοκρατίας με υποστηρίκτρια του ΕΛΑΜ, ο «Π» προχώρησε σε απολογία, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα επικοινώνησε με την εφημερίδα μας δηλώνοντας ότι η φωτογραφία δεν ήταν αυθεντική αλλά προϊόν κατασκευής. Στο σχετικό μας σχόλιο αναφέραμε ότι υπήρχαν διιστάμενες απόψεις για τη γνησιότητα της εικόνας και σημειώσαμε ότι «δεν είχαμε κανέναν λόγο να αμφισβητήσουμε τον ισχυρισμό της και συνεπώς οφείλουμε να απολογηθούμε δημόσια για το όποιο πρόβλημα ή αναστάτωση προκαλέσαμε, είτε στην ίδια είτε στο περιβάλλον της».



Μετά την απολογία, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, ανήρτησε τα αποκόμματα των παραπολιτικών σχολίων, υποστηρίζοντας ότι «ο Πολίτης υποχρεώθηκε σε απολογία για τη χυδαία φωτογραφία που δημοσίευσε χθες, κάτι που θα μπορούσε να αποφύγει με ένα απλό τηλεφώνημα». Παράλληλα, έσπευσε να χαρακτηρίσει το σχόλιό μας ως fake news βάζοντας και σχετική «στάμπα» - μια τακτική που εφαρμόζει συστηματικά το τελευταίο διάστημα.



Ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε το Fact-Check Cyprus, μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων, η φωτογραφία είναι πράγματι αυθεντική. Συνεπώς, δεν είναι η εφημερίδα μας που οφείλει απολογία, αλλά ο κ. Αντωνίου, ο οποίος με τις βιαστικές και επιθετικές του αναρτήσεις επιχείρησε να πλήξει την αξιοπιστία μας.

ΑΘΩΣ