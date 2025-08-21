Οι πολίτες της Τάλας καταγγέλλουν εγκληματική αδράνεια σε θέματα πυρασφάλειας

Οι κάτοικοι της Κοινότητας Τάλας προχωρούν σε δημόσια καταγγελία κατά της Τοπικής Αρχής και της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, καταλογίζοντας σοβαρές ευθύνες για την παντελή αδιαφορία που επιδεικνύουν σε ζητήματα πυρασφάλειας. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου έχει υποδείξει πολλές φορές στον Κοινοτάρχη την ανάγκη προληπτικών μέτρων πυρασφάλειας. Όχι το δις αλλά το πολλάκις εξαμαρτείν σε αυτόν τον τόπο τείνει να γίνει κανόνας. Ως πότε δεν θα μαθαίνουμε από τα εγκληματικά λάθη του παρελθόντος: Ως πότε η έλλειψη ελέγχου για την εφαρμογή της νομοθεσίας θα υφίσταται; Ως πότε η ανικανότητα και η έλλειψη ηγετικών στελεχών, αποφασιστικότητας και υπευθυνότητας θα χαρακτηρίζει τον τόπο μας;

Η Τάλα, μια ημιορεινή περιοχή με ταχεία οικιστική ανάπτυξη, γειτνιάζει με ημι-δασικές εκτάσεις, όπου κυριαρχεί χαμηλή και εύφλεκτη θαμνώδης βλάστηση – απομεινάρι παλαιότερων πυρκαγιών που κατέκαψαν τοπικά δάση. Η κατάσταση αυτή, αντί να αντιμετωπιστεί με προληπτικά μέτρα, έχει αφεθεί στην τύχη της, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο νέας μεγάλης καταστροφής.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο οξύ, καθώς στην περιοχή ξεσπούν συχνά πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες έχουν φτάσει πολύ κοντά σε κατοικίες, απειλώντας ευθέως ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Παρά τις επανειλημμένες και επίσημες παρεμβάσεις πολιτών προς τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, για εφαρμογή του νόμου που επιβάλλει τον καθαρισμό και την αποψίλωση εγκαταλελειμμένων οικοπέδων, ουδεμία ενέργεια έγινε. Όλα τα αργάκια της Τάλας έγιναν σκουπιδότοποι. Δεν είναι λίγες οι φορές που ζητήσαμε τον καθαρισμό τους. Όπως αποδεικνύουν και οι φωτογραφίες που παρατίθενται, η εικόνα εγκατάλειψης παραμένει προκλητική.

Το αποκορύφωμα της αδιαφορίας αυτής ήρθε με την πυρκαγιά της 17ης Αυγούστου 2025. Εάν οι άνεμοι είχαν στραφεί δυτικά, η φωτιά θα είχε φτάσει στα σπίτια και σήμερα η Τάλα θα μετρούσε ανυπολόγιστες ζημιές και, ενδεχομένως, θύματα. Το πρόσφατο παράδειγμα της ορεινής Λεμεσού είναι ακόμη νωπό και θα έπρεπε να αποτελεί καμπανάκι για όλους.

Οι πολίτες δηλώνουν ότι δεν πρόκειται πλέον να αρκεστούν σε «φιλικές συστάσεις» που οι αρχές επιδεικτικά αγνοούν. Με την παρούσα δημόσια καταγγελία ζητούν:

1. Άμεση συνεργασία της Τοπικής Αρχής με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για οργανωμένη πρόληψη και επιτήρηση των επικίνδυνων περιοχών.

2. Έγκαιρο καθαρισμό και αποψίλωση όλων των ακαθάριστων οικοπέδων, όπως ορίζει η νομοθεσία.

3. Κατάρτιση και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου πυρασφάλειας για την Κοινότητα Τάλας.

4. Απόδοση ευθυνών για την παρατεταμένη και εγκληματική αδράνεια.

«Η ασφάλεια των κατοίκων και η προστασία της περιουσίας μας δεν μπορεί να παραμένει έρμαιο της αδιαφορίας των αρχών. Δεν θα περιμένουμε την επόμενη τραγωδία για να ληφθούν μέτρα», τονίζουν οι επηρεαζόμενοι πολίτες.