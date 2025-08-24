Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ποιος θα αποφασίσει για τον Νίκο Αναστασιάδη;

Αρχές Σεπτεμβρίου η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα παραλάβει το τρίτο μέρος της έκθεσης της Γκαμπριέλ Λουίζ Μακιντάιαρ και της ομάδας της σε σχέση με την έρευνα κατά του Νίκου Αναστασιάδη και, όπως πληροφορούμεθα, θα δώσει στη δημοσιότητα μια εκτενή της περίληψη. Η έκθεση, όπως πληροφορούμεθα, αν κριθεί ότι υπάρχουν ευρήματα προς περαιτέρω διερεύνηση, θα δοθεί στη Νομική Υπηρεσία η οποία θα αποφασίσει κατά πόσο συντρέχει λόγος ποινικής διερεύνησης ή όχι. Την απόφαση αυτή, όπως μας πληροφορούν, δεν πρόκειται να τη λάβει ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, αλλά κάποιος ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής τον οποίο θα διορίσει. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει, λόγω των φιλικών του σχέσεων με τον Νίκο Αναστασιάδη δεν θα μπορούσε ποτέ να αναλάβει την ευθύνη για την απόδοση ευθυνών ή όχι στον τέως Πρόεδρο.

