Κάντε κάτι, ταλαιπωρείται κόσμος

Πριν από έναν μήνα γράψαμε για τον Γολγοθά μιας μητέρας με παιδί χρόνιο ασθενή. Κάθε μήνα πρέπει να «κυνηγά» τα φάρμακα που χρειάζεται από τα κρατικά φαρμακεία. Συχνά είναι σε έλλειψη. Άλλες φορές πάει εκεί και την ενημερώνουν ότι δεν μπορούν να εκτελέσουν τη συνταγή. Αναγκάζεται να ταξιδεύει σε άλλες επαρχίες, να χάνει ώρες από τη δουλειά της, αφού τα κρατικά φαρμακεία λειτουργούν μόνο πρωί, για να εξασφαλίσει φάρμακα για το παιδί της. 

Έναν μήνα μετά, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Χθες, το φαρμακείο του ΓΝ Λεμεσού δεν είχε ξανά ένα απο τα φάρμακα του παιδιού και η οικογένεια αναγκάστηκε να το αναζητήσει στη Λευκωσία, στέλνοντας μάλιστα άτομο να το παραλάβει και να τους το ταχυδρομήσει. Μιλάμε για μια μάνα, ένα παιδί, μια ολόκληρη οικογένεια που υποφέρουν χωρίς λόγο. Και αυτοί, όπως και δεκάδες άλλοι χρόνιοι πάσχοντες που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Έχουμε ακούσει αμέτρητες φορές τον ΟΑΥ και τον ΟΚΥπΥ να πετούν ο ένας στον άλλο τις ευθύνες για τις ελλείψεις, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των κρατικών φαρμακείων και λύση στο πρόβλημα των ασθενών δεν είδαμε. 

Στο σημείο που φτάσαμε, είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί χωρίς πολιτική βούληση και άμεση παρέμβαση από πλευράς Υπουργείου Υγείας 

