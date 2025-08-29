Λουκαϊδης: «Ο αρχηγός δίνει την εικόνα ότι οι νεκροί είναι κατηγορούμενοι»



Μικρή ένταση στη Βουλή, όταν ο Γιώργος Λουκαϊδης του ΑΚΕΛ είπε ότι οι αναφορές του αρχηγού Αστυνομίας για τους νεκρούς, ότι ενημερώθηκαν για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου, αλλά το αγνόησαν, δίνουν την εικόνα ότι είναι κατηγορούμενοι για τον θάνατό τους.

«Εγώ είπα ότι θα γίνει θανατική ανάκριση, δεν θα πω κάτι άλλο», σχολίασε ο αρχηγός.

«Ας αφήσουμε τους νεκρούς έξω από αντιπαραθέσεις», φώναξε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Αναφορικά με τον θάνατο του ζεύγους, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, είχε αναφέρει νωρίτερα ότι:

«Το ζέυγος αναχώρησε 19.15 από τη Συλίκου. Η θέση της Αστυνομίας είναι ότι οι δύο πολίτες ενημερώθηκαν για επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου, αλλά το αγνόησαν. Τους είπαν από πού να πάνε.

Θυμίζουμε ότι το ζεύγος Δημήτρη και Μάρω Φιλιππίδη, προσπαθώντας να διαφύγει από την πυρκαγιά που πλησίαζε το εξοχικό του στη Συλίκου ακολούθησε λάθος δρόμο, παγιδεύτηκε στις φλόγες και έχασε τη ζωή του.