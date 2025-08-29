Προβλεπτός μέχρι πλήξης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Για «λόγους δημοσίου συμφέροντος» η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανέστειλε, ως αναμενόταν, για έναν χρόνο τον διορισμό της  Μαρίας Παπαναγιώτου στη θέση εκπαιδευτικού, αφού ήρθε η σειρά της να διορισθεί με βάση το θεσμικό πλαίσιο. Η απόφαση αναμενόταν, αφού η Επιτροπή διέρρευσε την πρόθεσή της νωρίτερα. «Το δημόσιο συμφέρον» αφορά προφανώς την ανάγκη να ανασταλεί ο διορισμός και ποσώς αφορά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση της υπουργού Γεωργίας. Εν ολίγοις, δεν ερμηνεύεται η απόφαση ότι το «δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την παραμονή της στη θέση της υπουργού. Επομένως, μπορεί κάποιος συμπερασματικά να υποθέσει πως η πρόσφατη πυρκαγιά δεν αποτελεί τροχοπέδη στην παραμονή της κ. Παναγιώτου στον υπουργικό θώκο. Εκτός και αν η φιλική προς την υπουργό ομήγυρη, εντός του Προεδρικού, θα την κρατήσει πάση θυσία σε πόστο κυβερνητικό. Μα πόσο προβλεπτός είναι αυτός ο Πρόεδρος; 

